La Guardia Civil intercepta cinco embarcaciones con 41 inmigrantes irregulares a bordo en la costa de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Guardia Civil y Salvamento interceptaron este martes a cinco embarcaciones que llevaban a bordo a 41 inmigrantes irregulares en la costa de Cartagena, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Todas estas embarcaciones fueron encontradas al sureste de Monte Cenizas. Los ocupantes, entre los que se encontraban dos menores y una mujer, fueron trasladados al Muelle de Santa Lucía, en Cartagena.

Después de ser atendidos por Cruz Roja y verificar su buen estado de salud, fueron entregados a Policía Nacional