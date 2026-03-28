Guardia Civil investiga la muerte de un trabajador del centro de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación, junto al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, tras la muerte de un trabajador de la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa, situada en el municipio de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Al parecer el fallecido habría caído en una máquina compactadora y habría fallecido. Al lugar ha acudido la Policía Judicial y los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, que han sido los encargados de recuperar el cuerpo.