La Guardia Civil investiga a un vecino de Águilas por abandono y maltrato animal de dos perros

El informe constata signos de anemia severa en los dos animales, secundada al estado general del abandono sanitario - GUARDIA CIVIL

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer el abandono de dos perros de raza American Staffordshire Terrier en Águilas, que se ha saldado con la identificación, localización e investigación de un vecino del municipio, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales.

Las actuaciones se iniciaron a principios de mes, cuando una protectora de animales informó a la Guardia Civil del hallazgo de dos perros en aparente estado de abandono, en distintas fechas en un paraje del término municipal de Águilas.

Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita iniciaron las actuaciones y se coordinaron con los responsables de la protectora de animales para recoger la correspondiente denuncia y recabar todos los indicios posibles sobre los hechos con la finalidad de esclarecerlos.

En la denuncia, la protectora de animales facilitó diversa información sobre uno de los animales, que se encontraba en muy mal estado. Según el informe emitido por el veterinario municipal del Ayuntamiento de Águilas, uno de los animales presentaba un grave deterioro de su estado general, con delgadez manifiesta no compatible con una alimentación adecuada, debilidad acusada y dificultades para la deambulación, con proceso artrósico crónico no tratado y dolor asociado, así como una lesión perianal tumoral o quística sin atención veterinaria aparente.

También se constata en el informe signos de anemia severa, secundada al estado general del abandono sanitario y que ambos canes carecían de identificación y no se le habían realizado los tratamientos declarados como obligatorios como las vacunas, además mostraban signos de estrés, excitabilidad, hiperactividad, así como miedo que motivaba un cierto grado de agresión ante la manipulación por parte de las personas.

Dada la precaria situación en la que se encontraba uno de los animales, estos fueron intervenidos y puestos a disposición de la protectora de animales del Ayuntamiento de Águilas, para su cuidado y recuperación, donde uno de ellos ya ha sido entregado en adopción.

Los guardias civiles de la Patrulla de Protección de la Naturaleza verificaron los hechos denunciados y abrieron la correspondiente investigación para su esclarecimiento. Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores identificaron a un vecino del municipio que, presuntamente, era el propietario de ambos perros.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los guardias civiles han localizado e investigado al responsable del cuidado de los animales, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra los animales, por maltrato y abandono animal.

Además, en el transcurso de la investigación, los guardias civiles han comprobado que el investigado carecía de la preceptiva licencia administrativa para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, pese que estos animales se incluyen en esta categoría.

MALTRATO ANIMAL

El vigente Código Penal recoge en sus artículos 340 bis y 340ter quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Asimismo, se impondrán la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil, inició en julio de 2017, la campaña #YoSiPuedoContarlo.

La Guardia Civil ha detectado un aumento en la concienciación ciudadana, no solo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en nuestros seguidores de Twitter y Facebook, sea la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.

El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal. Asimismo, si conoces algún caso de maltrato o abandono de animal denúncialo en el teléfono 062 en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en nuestros perfiles de redes sociales.