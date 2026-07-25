Guardia Civil investiga a un vecino de Bullas por ocasionar un incendio forestal por negligencia

Investigación incendio Bullas - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con agentes medioambientales y la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), ha esclarecido un incendio forestal que tuvo lugar a principios de mes en un paraje de Bullas, han informado fuentes del Instituto Armado.

La operación 'Castle' ha finalizado con la identificación, localización e investigación de un vecino del municipio, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito de incendio forestal por negligencia o imprudencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de julio en el paraje del Castellar, término municipal de Bullas, donde se declaró un incendio en una zona forestal.

Al lugar se desplazaron rápidamente medios de extinción, con varias brigadas forestales de la Comunidad, así como Bomberos de Caravaca de la Cruz y dos helicópteros adscritos al Plan Infomur, así como varias patrullas de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que tuvieron que desalojar a alrededor de una treintena de personas de viviendas rurales muy próximas a la zona del incendio.

Las llamas afectaron a una extensión de monte de cerca de media hectárea, sin tener que lamentar daños materiales ni humanos.

Los especialistas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz fueron alertados de estos hechos y, rápidamente, se desplazaron hasta el lugar para realización de toma de datos e investigación de las causas del incendio acaecido.

Junto con miembros de Brida y agentes medioambientales que participaron en las tareas de extinción, los guardias civiles del Seprona, constataron que el inicio del incendio podía provenir de una parcela colindante a las afectadas por el fuego en la que había restos de carbón vegetal y cascara de almendra depositadas junto a vallado que delimitaba dos fincas.

De la investigación se desprende que, por el efecto del viento y la pendiente existente en la zona, el fuego se extendió rápidamente desde la parcela en la que se había realizado el depósito de los restos de una barbacoa hasta la propiedad de los vecinos.

CONSEJOS PARA EVITAR INCENDIOS

La Guardia Civil recuerda que, según recoge la Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre medidas de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia para el año 2010 y Plan Infomur 2026, se establece la época de peligro alto a efectos de prevención de incendios forestales, el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026, ambos inclusive. ? Se prohíbe, con carácter general, la realización de quemas agrícolas y forestales en la época de peligro.

Se prohíbe el uso del fuego durante todo el año en terrenos al aire libre, fuera de los lugares en que se autorice o fuera de infraestructuras de carácter fijo y permanente que estén especialmente habilitadas a tal fin.

Se establece como zonas de riesgo alto por incendio forestal las zonas forestales de los términos municipales de Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Jumilla, Librilla, Lorca, Moratalla, Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Ricote, Totana, Ulea y Villanueva del Río Segura.