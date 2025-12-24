Guardia Civil localiza al presunto autor de un incendio forestal de más de dos hectáreas en Lorca

Incendio forestal de más de dos hectáreas en Lorca - GUARDIA CIVIL

MURCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha localizado al presunto autor de un incendio forestal ocurrido en un paraje de la diputación lorquina de Zarcilla de Ramos por un delito de incendio forestal por negligencia, han informado fuentes del Instituto Armado.

El incendio forestal tuvo lugar el pasado mes de noviembre, en el paraje Casa Quemada de Zarcilla de Ramos, en el término municipal de Lorca y afectó a una superficie de más de dos hectáreas de terreno con vegetación de monte bajo y arbustos, así como a dos pinos mediterráneos de grandes dimensiones.

El origen del fuego se produjo por la quema de residuos agrícolas, en concreto de almendros arrancados, y se vio agravado por el viento que había en la zona en ese momento que trasladó restos de la quema hasta un punto de la zona de monte, situado a unos 17 metros, lo que originó que el fuego se propagase por el terreno forestal.

Los guardias civiles identificaron al responsable de la quema que, aunque contaba con autorización, incumplió sus condiciones al realizar la quema con viento, cuando la norma indica que no se puede realizar con una velocidad de más de 5 kilómetros por hora.