Guardiola (PP): "Cada familia en España paga 11.000 euros más desde que gobierna Sánchez"

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha señalado que "mientras Pedro Sánchez se dedica a esquiar, se dispara el precio de la cesta de la compra de los ciudadanos de la Región".

Guardiola ha denunciado que "el Gobierno de Sánchez no ha prorrogado las medidas anticrisis, lo que supondrá que en 2025 pagaremos más caros los productos básicos". La portavoz ha definido esta situación como "un auténtico infierno fiscal" que "está pasando factura" en la cuesta de enero, "muy complicada para muchos españoles que no pueden llegar a fin de mes" y, a pesar de ello, "el Gobierno de Sánchez no ayuda ni lo pone fácil".

Asimismo, ha asegurado que "Pedro Sánchez ha subido hasta 81 veces los impuestos y ha recaudado 140.000 millones de euros extra más que en 2018, es decir, un 43 por ciento más". Guardiola ha recordado que "el PSOE ha subido a los españoles el 1 de enero de 2025, entre otros impuestos, el IVA al 4 por ciento de alimentos básicos como el aceite de oliva, el pan, la leche o la fruta, al 10 por ciento de alimentos como la pasta o el aceite de girasol y al 21 por ciento de la electricidad, lo que encarece aún más la factura de la luz".

"Como consecuencia de que el IVA rebajado a los alimentos ha decaído, el de la luz ha vuelto a su habitual 21 por ciento, y servicios como Internet, los peajes o la paquetería volverán a subir, este año nuevo ha comenzado con significativos incrementos de precios en productos de alimentación, combustibles, luz, gas y servicios básicos, que harán todavía más empinada la cuesta de enero para los consumidores y las familias españolas", ha apuntado la portavoz del PP.

"Además, Hacienda se queda con más dinero de las nóminas de los trabajadores", ha denunciado Guardiola, que al hilo ha apuntado que el Gobierno de Sánchez, asimismo, "ha eliminado las deducciones en el IRPF para reformas de las viviendas para adecuarlas al consumo energético, y también por la compra de vehículos eléctricos". "Entre impuestos y cotizaciones, cada familia en España paga 11.000 euros más desde que gobierna Sánchez", ha señalado la portavoz.

"Mientras que el Partido Socialista está centrado en freír a impuestos a los españoles, desde el Partido Popular buscamos soluciones y medidas para aliviar la carga fiscal a las familias", como ya hicieron en el Congreso de los Diputados cuando lograron "un ahorro a los españoles 6.500 millones de euros, lo que supone una media de un ahorro de 350 euros por familia", ha recordado Guardiola.