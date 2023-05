Guasp (Cs): "El PP y el PSOE son lo mismo, son los conservadores de todo lo que no funciona en nuestro país"

MURCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, junto al secretario general de la formación liberal, Adrián Vázquez, han visitado hoy Murcia para apoyar la candidata a la Presidencia de la Región, María José Ros, y al candidato a la Alcaldía de Murcia, Pedro García, en el acto central de campaña de la formación naranja, que ha tenido lugar en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería.

Guasp ha criticado la prisa que se dio el PP, hace unas semanas, en quitar una lona "en donde se les llamaba corruptos, una lona que les decía la verdad a los murcianos", pero ha echado en falta esa prisa en otras cuestiones como la Modificación de la Ley Electoral, "para que Bildu no tenga que seguir siendo el socio preferente de un incedente Pedro Sánchez"; o para bajar los impuestos, que con Rajoy "no solo subieron, sino que se crearon nuevos impuestos".

"El PP no se da prisa para reformar el Sistema Sanitario o Educativo, pero si se dio mucha prisa para pactar con Podemos y el PSOE para apoyar el sablazo a los autónomos el pasado mes de agosto", ha criticado Guasp.

"Decimos alto y claro que el PP y el PSOE son lo mismo, son los conservadores de todo lo que no funciona en nuestro país. Son corrupción, son enfrentamiento, son pactos con extremistas", ha señalado la portavoz nacional de Cs.

Por eso, ha abogado por decir no a la subasta electoralista de Sánchez, a la pérdida de fondos europeos o a las recetas intervencionistas como la Ley de Vivienda. "Los ciudadanos se merecen un Gobierno en donde estemos nosotros para transformar todo lo que no funciona, porque es desde el reformismo y no desde el populismo donde vamos a conseguir cambiar a nuestro país", ha remarcado Guasp.

El secretario general de Cs se ha mostrado convencido de que la formación liberal "decidirá el futuro gobierno de la Región y de la ciudad de Murcia", como quedó patente, ha dicho, en el debate celebrado este viernes entre los principales candidatos.

Vázquez ha lamentado que "una payasada" de Podemos parara el debate, y ha defendido que los murcianos "se merecen más", por eso espera que sepueda retomar en los próximos días para acabar de hablar de los bloques sobre los que no se debatió.

El secretario general se mostrado satisfecho "del nuevo Ciudadanos" porque "está cumpliendo lo prometido: hablando de propuestas, de política y de los problemas de esas clases medias exprimidas". "La sorpresa el próximo 28 de mayo es Ciudadanos, y el futuro Gobierno lo decidirán las políticas liberales y de centro", ha subrayado.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Murcia, Pedro García Rex, ha reconocido que los murcianos "estamos cansados de que nos digan lo que podemos y no podemos hacer, de pagar tantos impuestos y apenas recibir servicios públicos de calidad".

García Rex ha recordado algunas de sus propuestas para la conciliación familiar, como la creación de más guarderías, clases extraescolares gratuitas o comedores escolares subvencionados. También ha defendido su proyecto de ciudad verde, con la creación de un eje entre el Malecón y La Fica, o situar a Murcia como ciudad de grandes eventos, con la ampliación del Estadio Nueva Condomina o la creación de un espacio multifuncional en el actual Pabellón Príncipe de Asturias.

LA SUSPENSIÓN DEL DEBATE "UNA SITUACIÓN BOCHORNOSA"

La candidata a la Presidencia de la Región, María José Ros, ha lamentado la "situación bochornosa" que supuso este viernes la paralización del debate, y ha pedido que se retome el debate porque "los murcianos no se merecen que se cercenen sus derechos". "Doy por hecho que la televisión, el Colegio de Periodistas y el resto de los partidos no van a tener ningún inconveniente en retomar este debate", ha subrayado.

Ros quiere una Región de Murcia "de futuro", donde las familias sean protagonistas, y no una Región "con una deuda astronómica", la cuarta con la mayor deuda pública per capita de España; una Región "campeona en salarios bajos" y con la tasa de desempleo juvenil "más alta del país".

"Las clases medias han sido desprotegidas durante 40 años por el bipartidismo y en Ciudadanos creemos que son el motor económico de esta Región", ha destacado Ros, que también ha indicado que con las políticas liberales será posible conciliar bajada de impuestos, apoyo a los autónomos, progreso económico y social con la defensa del medio ambiente. "El PP es alérgico al verde de la naturaleza, pero no es alérgico al de VOX", ha lamentado.