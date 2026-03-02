La guerra en Irán obliga a que las clases del UCAM Institute de Dubái pasen a la modalidad online

Edificio Mazaya Business Avenue, en Dubái, donde se ubica el UCAM Español Institute - UCAM

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han activado medidas preventivas que afectan al funcionamiento habitual de servicios e instituciones como consecuencia de las oleadas de misiles balísticos lanzados por Irán contra diversas ciudades del Golfo, incluyendo Dubái y Abu Dabi. Entre ellas, se ha decretado el paso al aprendizaje a distancia (online) en todas las escuelas y universidades, al menos hasta este miércoles, medida a la que se ha acogido el UCAM Español Institute en Dubái.

Alberto Fernández, director del centro, ha detallado que la situación vivida en las últimas horas ha generado momentos de inquietud. "Ha sido un poco caos, el sábado por la tarde empezaron a producirse explosiones que se escuchaban desde todo Dubái, porque eran bastante fuertes", ha señalado, tratándose sobre todo "de los cañones antiaéreos" de las fuerzas emiratíes.

Fernández ha explicado que "parece ser que Irán ha lanzado más de 140 misiles", de los que "solo cinco o seis llegaron a impactar, porque se interceptaron más de 135". Y ha aclarado que "lo que se ve en los vídeos, noticias y gente diciendo que están cayendo bombas, realmente son misiles que han sido derribados".

"Una vez que son interceptados, los trozos caen del cielo en cualquier parte" y pueden ocasionar daños materiales al impactar: "si caen en un edificio tiran una pared y si caen en un sitio delicado, crean mucho más caos", relata.

Establecido en 2014, el UCAM Español Institute, único centro acreditado por el Instituto Cervantes en los Estados Árabes del Golfo, ofrece formación de español a estudiantes de todas las edades y niveles, siendo el referente en la zona de la enseñanza del idioma y la cultura española, según informa la institución docente en un comunicado.

El instituto mantiene estos días su actividad académica y de atención a su alumnado online, conforme a las directrices establecidas, priorizando la seguridad de su comunidad educativa y adaptando su operativa a las recomendaciones vigentes.

El director del centro ha confirmado que todo el personal del instituto se encuentra bien: "Algunos están un poco asustados, pero en el equipo estamos bien todos". A lo que ha añadido que "durante la mañana del domingo se escucharon de nuevo algunas explosiones, aunque el resto del día no" y que están a la espera de la evolución de la situación y de nuevas comunicaciones oficiales.