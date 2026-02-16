Guía Repsol reconoce con dos Soles al restaurante murciano 'Barahonda', en Yecla

Alejandro Ibáñez, de Barahonda, en Yecla (Murcia) - GUÍA REPSOL

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cuenta desde este lunes con un nuevo restaurante reconocido con dos Soles Guía Repsol, 'Barahonda', situado en Yecla, según ha informado la organización de la guía turística y gastronómica española.

Además, se estrenan con un Sol Guía Repsol tres nuevos restaurantes situados en la Región, como son 'El Baret Wine Bar' e 'Hispano 1926', ambos en Murcia, y 'La Casa de los Abuelos', en Jumilla.

Con estas cuatro incorporaciones, la Región de Murcia suma un total de 26 restaurantes galardonados --21 con Un Sol, cuatro con Dos Soles y uno con Tres Soles--.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, ha explicado que este año "las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes".

Entre los 83 nuevos Soles contendidos en 2026 en España se distinguen tres restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: 'A Tafona' (A Coruña), 'Ramón Freixa Atelier' (Madrid) y 'Voro' (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad de la gastronomía nacional.

Por su parte, 11 son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol. Además de Barahonda, del que la Guía Repsol reconoce el diálogo entre vino y cocina y su situación, ya que está ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia), figuran 'Bascoat' (Madrid); 'Callizo' (Huesca); 'Dos Palillos' (Barcelona); 'Dromo' (Badajoz); 'Fierro' (Valencia); 'La Bicicleta' (Cantabria); 'Mesón Sabor Andaluz' (Cádiz); 'San Hô' (Tenerife); 'Smoked Room' (Madrid) y 'Vandelvira' (Jaén).

LOS JÓVENES COCINEROS SON MULTITUD ENTRE LOS 69

Entre los restaurantes que han recibido un Sol Guía Repsol 2026 destacan 69 propuestas gastronómicas partidarias de menús más cortos y asequibles, respondiendo a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle.

"Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas", ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Así, entre los galardonados se encuentra cerca de una veintena de restaurantes donde es posible comer "muy bien" en torno a los 50 euros, como en 'Trèsde' (Madrid), 'Moral' (Santa Cruz de Tenerife) o 'Farigola&Menta' (Valencia).

También destacan otros como 'Cervus' (Tarragona); 'Troqué' (Adeje); o 'Besta' (Barcelona); 'EMi' (Madrid); '539 Plats Forts', en Puigcerdá (Girona); 'El Bar Old School Food' (Mérida) o 'Siseo' (Lleida).

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales, como la elaboración de embutidos propios, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

Andorra ha entrado en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para 'Ibaya', abriendo la puerta a futuras distinciones, y siete Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse 'Restaurantes Guía Repsol'.

GALA EN LA CCAA CON MÁS SOLES DE ESPAÑA

La gala se ha celebrado este lunes en colaboración con Cataluña, la comunidad autónoma con más Soles de España. El Palau de Tarragona ha sido escenario de un acto emotivo y divertido presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce.

Las cocineras y cocineros galardonados han podido disfrutar de ciudades tan emblemáticas como Tarragona y Reus, donde se celebró la fiesta de bienvenida a los nuevos Soles este domingo.

"Catalunya es hoy el territorio con más restaurantes con Soles de la Guía Repsol en todo el Estado, y esto no es sólo un liderazgo numérico. Es el resultado de una manera de entender la gastronomía basada en el respeto por la tradición, la excelencia del producto y la capacidad constante de reinventarse. La celebración de la Gala de los Soles Guía Repsol en la Costa Daurada, coincidiendo con la distinción de Catalunya Región Mundial de la Gastronomía, supone un nuevo aval al excelente momento que vive la gastronomía catalana y al alto nivel de su cocina", en palabras del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que "para Costa Daurada y Terres de l'Ebre a acoger la pre-gala y la Gala de los Soles Guía Repsol y los Soletes representa una oportunidad única de mostrarnos como una potencia gastronómica de primer nivel, por la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración".

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades.

Cataluña (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan. En la 'app' de Guía Repsol se pueden consultar todos los Soles 2026.