La Guía de Salud 2026 de Murcia refuerza el fomento de hábitos saludables y el bienestar mental desde la infancia

Presentación de la Guía de Salud 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha publicado la Guía de la Salud 2026 para centros educativos, familias y colectivos sociales, en la que ofrece recursos prácticos para el autocuidado y la mejora del bienestar físico, mental y social desde las primeras etapas de la vida, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las concejalas de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en han presentado este jueves en el CEIP Andrés Barquero el documento, que incluye casi medio centenar de talleres y programas dirigidos a la infancia, la adolescencia y las familias para fomentar la prevención y los hábitos de vida saludables.

La guía, impulsada por el Servicio de Promoción y Prevención de la Salud, tiene por objetivo facilitar el acceso a actividades de ocio saludable y promover hábitos de vida saludables desde la infancia y adolescencia, a través de talleres y acciones cercanas y accesibles para la ciudadanía que pueden solicitar los propios centros educativos de manera gratuita.

Como novedad, la guía recoge en esta edición una relación de recursos municipales de Salud.

"Esta guía de promoción de la Salud es un recurso esencial en nuestro compromiso con el bienestar integral de los murcianos, especialmente de nuestros menores y adolescentes, que representan el presente y el futuro de nuestra sociedad", ha subrayado Torres, que ha hecho hincapié en la importancia de actuar desde edades tempranas.

"Es fundamental que desde la infancia y la adolescencia impulsemos estilos de vida saludables, eduquemos sobre los riesgos de las adicciones y fortalezcamos la salud mental y emocional, porque en estas etapas se construyen los cimientos de una sociedad más fuerte y resiliente", ha apuntado al respecto.

Esta edición refuerza de manera especial el bloque de salud mental, en línea con la Estrategia Europea y la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. "Cuidar la mente y las emociones de nuestra población más joven es una prioridad, y por eso ampliamos talleres y colaboraciones con entidades sociales y sanitarias", ha agregado Torres.

Por su parte, la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía ha explicado que la presentación de la guía en un centro educativo "no es casual, sino una muestra de la importancia que tiene la educación en hábitos de vida saludables desde la infancia".

Así, López ha destacado que "los colegios son espacios clave para la prevención, donde se siembran valores y conductas que acompañan a los niños y niñas durante toda su vida" y ha añadido que la guía "ofrece a los centros educativos herramientas concretas para integrar la promoción de la salud en el día a día del alumnado, en coordinación con las familias y los servicios municipales".

La participación en los programas está abierta a centros educativos y asociaciones del municipio, y la guía se difunde a través de la web municipal de Salud, correo electrónico y redes sociales.

SIETE BLOQUES TEMÁTICOS

La Guía de Promoción de la Salud 2026 se estructura en siete grandes bloques. El primero está dedicado a la salud mental, con programas como 'Emoción-Arte', 'Habilidades para la vida y la comunicación', la prevención del acoso escolar y de los trastornos de la conducta alimentaria y proyectos específicos para adolescentes.

En este ámbito, el Consistorio cuenta con la colaboración del Teléfono de la Esperanza, a través del Programa 'Súmate', la Fundación Soycomotú, Rotary Murcia Norte, la Federación de Salud Mental y el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU).

El segundo bloque aborda la educación afectivo-sexual, centrada en el desarrollo de relaciones sanas y responsables. A ello se suma un amplio apartado de prevención de adicciones, con y sin sustancia, que incluye talleres sobre drogas, alcohol, nuevas tecnologías y juego patológico, desarrollados en coordinación con la Consejería de Salud de la Región de Murcia, los centros de salud de Atención Primaria y el Programa 'Argos'.

La guía incorpora también acciones para la promoción de hábitos saludables, con talleres sobre sueño, higiene postural, salud bucodental, primeros auxilios y gestión del estrés, en colaboración con la Cátedra del Sueño Gomarco de la UMU, el Colegio Oficial de Dentistas y alumnado en prácticas de Odontología.

Otro de los ejes es el de agentes de salud para promover entornos saludables, con iniciativas sobre el mosquito tigre y otros vectores, en colaboración con Lokímica, y programas de tenencia responsable de animales como 'Edu-Can-Dog', desarrollados junto a la Universidad de Murcia y el Colegio Oficial de Veterinarios.

El bloque de parentalidad positiva ofrece formación y apoyo a las familias para reforzar las habilidades educativas, mientras que el apartado de recursos municipales de salud recoge servicios como la consulta de deshabituación tabáquica, el servicio municipal de vacunaciones, la consulta de obesidad infantil, la consulta de infecciones de transmisión sexual y el programa de actividad física Grupos 4-40.