Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Cabo de Palos, en Cartagena (Murcia)

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha localizado en la mañana de este viernes el cadáver de un varón dentro del agua en una playa de Cabo de Palos, en el municipio de Cartagena (Murcia), según han confirmado fuentes de la Benemérita.

Las primeras hipótesis, basadas en las características físicas del cuerpo y en el hecho de que iba ataviado con un chaleco salvavidas, apuntan a que podría tratarse de un inmigrante que trataba de alcanzar la costa a bordo de una patera procedente del norte de África.

Cabe recordar que el pasado lunes, las autoridades rescataron una embarcación a 25 millas de Cartagena en la que viajaban 18 personas, de las que 13 permanecen desaparecidas y tres fueron halladas muertas.

Además, en esa embarcación viajan otros dos hombres que lograron sobrevivir. Uno de ellos fue detenido por los presuntos delitos de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

Se da la circunstancia de que el crucero 'Sapphire Princess' localizó este martes cinco cadáveres en el mar a 140 millas al este de Cabo de Palos. Los cuerpos fueron subidos a bordo y trasladados al puerto de Cartagena.

El cuerpo hallado este viernes ha sido puesto a disposición judicial para la práctica de la autopsia.