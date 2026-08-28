Hallan inconsciente a un hombre en la A-7, en Murcia - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 30 años ha fallecido este viernes tras ser localizado inconsciente en el suelo de la autovía A-7, en sentido Alicante, cerca de la salida hacia el Centro Comercial La Noria, en Murcia. Varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' alertaron de que el varón podría haber sido atropellado, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

El suceso ha ocurrido a las 15.39 horas, cuando el '1-1-2' ha recibido numerosas llamadas alertando de que un varón se encontraba inconsciente en el suelo de la autovía y podría haber sido atropellado.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el hombre ha fallecido en el lugar de los hechos. El fallecido se encontraba indocumentado.