Hallan una tinaja y ajuar de cocina en el yacimiento de San Esteban - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban han sacado a la luz elementos como una tinaja, ajuar de cocina, marmitas, así como otros elementos que ayudan a entender como era la Murcia del siglo XI y XII.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, el director General de Patrimonio, Patricio Sánchez, y técnicos responsables del proyecto han visitado este lunes los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en el yacimiento.

De los 59 sondeos arqueológicos previstos, 48 se encuentran en una fase inicial, en la que ya se ha realizado la retirada de la grava y de las capas de protección, mientras que 11 de ellos se encuentran en pleno proceso de excavación, trabajando sobre materiales arqueológicos recuperados que han sido preparados para su extracción temporal, conservación y custodia hasta su posterior reubicación una vez se ejecute el proyecto de urbanización de la plaza, según han informado desde el Consistorio.

Los trabajos se están desarrollando con un equipo de 7 técnicos arqueólogos y especialistas en restauración, apoyados por 13 obreros especializados, a los que se sumarán en los próximos días 2 nuevos operarios destinados al lavado y tratamiento inicial de los materiales arqueológicos recuperados.

Todo el proceso está siendo documentado mediante un vuelo de dron realizado por los Servicios Municipales, con el objetivo de registrar gráficamente el estado actual de los trabajos y su evolución.

Estos avances se enmarcan en el inicio de la recuperación y puesta en valor de uno de los conjuntos arqueológicos andalusíes más relevantes de Europa. El yacimiento conserva más de 10.400 metros cuadrados excavados de un barrio de los siglos XII y XIII, correspondiente al arrabal de la Arrixaca, con una trama urbana prácticamente completa que incluye viviendas, calles, patios y sistemas hidráulicos.

Además, la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha informado de la incorporación del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia, en particular su sección de Arqueología. Esta alianza estratégica "nos va a ayudar muchísimo prestando tanto su experiencia como su profesionalidad a este proyecto tan transformador desde el punto de vista arqueológico, pero también urbano en el municipio de Murcia", ha explicado la edil.

La intervención tiene una duración prevista de doce meses, de los cuales diez estarán dedicados a los trabajos arqueológicos de campo y dos a la elaboración de la memoria final. El presupuesto de licitación asciende a 1.266.109,52 euros y el proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Murcia con la participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contando además con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El objetivo principal de este proyecto es definir, los puntos de cimentación que permitirán construir la gran plaza en superficie, concebida como un espacio elevado y disfrutable para la ciudadanía, pero también centro de interpretación bajo cota donde los visitantes podrán conocer y recorrer más de 60 edificaciones y 105 elementos de gran valor e interés arqueológico.