Hefame acoge el reciente encuentro de inversores y startups organizado por Innoventures Capital

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones centrales de Hefame acogieron este martes un nuevo encuentro del Club de Inversión de Innoventures Capital, que reunió a medio centenar de inversores, emprendedores y representantes institucionales, entre ellos miembros del Instituto de fomento (INFO) y directivos de la cooperativa, y que sirvió para acercar al ecosistema inversor regional cuatro proyectos emergentes de alto potencial: Leeon, Heuristik, CoolX y Fibtray.

Las startups, actualmente en ronda de financiación, fueron seleccionadas por su carácter innovador y disruptivo en ámbitos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad y los nuevos materiales.

Los fundadores de los proyectos presentaron sus modelos de negocio ante los socios inversores del club, a quienes mostraron sus avances tecnológicos, capacidad de tracción en el mercado y visión de crecimiento a medio plazo, informa Hefame.

"La elección de Hefame como sede del evento subraya el compromiso de la cooperativa de distribución farmacéutica con la innovación y su apuesta por el emprendimiento, así como su apuesta por integrar en su estrategia la digitalización y la sostenibilidad como ejes de transformación", subrayó Bruno Dereux, CEO de Innoventures, quien considera que "la disposición de Hefame a colaborar con esta acción reafirma su papel como empresa abierta a la colaboración con startups y a la generación de conocimiento compartido dentro del ecosistema empresarial regional".

Los impulsores de las startups presentaron a los inversores sus proyectos para tratar de promover su apoyo, explicando los elementos diferenciadores de sus iniciativas y su evolución desde su puesta en marcha.

Previo a la presentación de las startups, el director general de Hefame, Javier López, y la directora de Marketing de la cooperativa, Isabel Santos, ofrecieron una visión global de los datos y funcionamiento de la cooperativa y explicaron el proyecto de digitalización, F+, que Hefame ha desarrollado para ayudar a las farmacias en su transformación digital.

Los proyectos presentados durante el encuentro fueron Leeon, iniciativa local que usa inteligencia artificial para mejorar el rendimiento lector infantil con resultados medibles, con una tecnología que ya está siendo evaluada por instituciones educativas y que tiene un modelo escalable a nivel internacional.

Y Heuristik, de Bilbao, está resolviendo un problema multimillonario para el sistema sanitario, como es la identificación errónea de pacientes, con una solución basada en biometría avanzada e IA y que reduce costes, errores y riesgos legales, cuestiones de enorme interés hospitalario real.

La alicantina Podoks fue otra de las startup presentadas durante la jornada. Está revolucionando el cuidado del pie con dispositivos podológicos patentados, avalados científicamente y diseñados por especialistas.

Ya ha tratado a más de 70.000 pacientes en 30 países, lanza nuevos productos y formación clínica desde su propia academia, y prepara su entrada en Estados Unidos de la mano de José Manuel Calderón, mientras avanza en una ronda de inversión para escalar su impacto global.

La valenciana Fibtray presentó su proyecto de fabricación de nuevos materiales que están sustituyendo el plástico alimentario por bandejas 100 por cien sostenibles hechas de fibras naturales.

Con una alta demanda, validación industrial y capacidad de producción escalable, ofrece una respuesta real a la presión regulatoria europea y una alternativa más ambiciosa que las alternativas al plástico empleadas hasta la fecha.

Desde su creación en 2021, el Club de Inversión de Innoventures Capital ha canalizado más de 1,3 millones de euros hacia startups innovadoras y cuenta con más de 50 socios entre empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores.

Con este nuevo encuentro, Innoventures Capital reafirma su papel como catalizador de la inversión privada en la Región de Murcia, impulsando el crecimiento de proyectos que están transformando la economía desde la innovación.

"Invertir en startups no va solo de rentabilidad, sino de participar en la creación de algo nuevo; en cada encuentro vemos cómo la innovación toma forma real, y es apasionante poder acompañarla desde el principio", sostiene Dureux.