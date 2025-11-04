Un helicóptero de emergencias rescata a dos escaladores bloqueados en la Sierra del Lugar, en Fortuna

FORTUNA/MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con el Grupo de Rescatadores Especializado del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia ha rescatado este martes a dos escaladores que habían quedado bloqueados en una repisa de la vía ferrata de la Sierra del Lugar, Fortuna, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido una llamada a las 15.25 horas de una persona que veía a los escaladores desde un parking cercano. Esta persona explicó que la cuerda que les facilitaba la bajada había quedado enganchada y no podían recuperarla.

Además, del helicóptero la Policía Local de Fortuna ha desplazado una patrulla a la zona de aparcamiento dónde se inicia la senda de subida hasta la vía ferrata.

Una vez que el helicóptero con los rescatadores ha localizado a los escaladores, bloqueados en una repisa de piedra hacia la mitad de la vía ferrata, han procedido a su rescate, y les han dejado en la zona del aparcamiento con la Policía Local, sin que hayan necesitado asistencia sanitaria.