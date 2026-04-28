Un helicóptero rescata a una escaladora suspendida en una pared en una vía ferrata en Fortuna

Rescate de la escaladora - CEIS

FORTUNA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias dotado de bomberos rescatistas del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia rescataron este pasado lunes a una escaladora en la pedanía Las Casicas, en Fortuna, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió una llamada a las 18.50 horas alertando de que una mujer, que se encontraba realizando escalada por una vía ferrata había quedado atrapada en su cuerda, resultándole imposible realizar el descenso por sus propios medios.

Como consecuencia del incidente, la escaladora se encontraba suspendida en la pared a unos 30 metros de altura tras quedar enganchada mientras descendía haciendo rápel, lo que requirió una precisa intervención técnica de los efectivos desplazados para su liberación, que desde la parte alta descendieron hasta la víctima, para asistirla en el descenso. No se precisó asistencia sanitaria.