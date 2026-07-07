Heridas ocho personas tras colisionar un autobús contra una vivienda en Cartagena

Archivo - Ambulancia '061'
Archivo - Ambulancia '061' - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 7 julio 2026 23:45
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CARTAGENA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han atendido esta tarde a ocho personas que han resultado heridas al colisionar un autbús contra una vivienda en el barrio de Los Barreros, en Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido a las 18.54 horas varias llamadas alertando de que un autobús había impactado contra una vivienda.

Los alertantes indicaban que podía haber personas heridas y que el conductor del vehículo había quedado atrapado en el interior sin poder salir.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Cartagena, así como cuatro ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, dos de ellas medicalizadas.

Los sanitarios del 061 han atendido y trasladadon al hospital a un total de ocho personas heridas. Seis de ellas --tres mujeres de 19, 27 y 34 años y tres hombres de 30, 49 y 63 años-- han sido evacuadas al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Rosell.

Las otras dos personas heridas, un hombre de 83 años y una mujer de 33, han sido trasladadas al Hospital General Universitario Santa Lucía.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de salud de las personas heridas.

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