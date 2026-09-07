Herido grave el conductor de un camión cisterna tras chocar contra un turismo en la A-7 a su paso por Librilla

Herido de gravedad el conductor de un camión cisterna tras chocar contra un turismo en la A-7 por Librilla - CEIS RM

LIBRILLA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El conductor de un camión cisterna ha resultado herido de gravedad este lunes tras volcar su vehículo como consecuencia de una colisión con un turismo en el kilómetro 593 de la autovía A-7, a su paso por el término municipal de Librilla.

Tras el impacto, la cabina del camión ha quedado tendida sobre el terraplén de la vía con su ocupante atrapado en el interior, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido el aviso del siniestro a las 10.35 horas. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y un operativo de 13 bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia procedentes de tres parques comarcales.

Los efectivos de rescate han empleado material técnico de excarcelación durante más de hora y media para desmontar por completo la estructura de la cabina y sacar al accidentado.

Una vez liberado de los restos del vehículo, el personal médico del 061 ha estabilizado al conductor en el lugar para proceder a su traslado al hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.