Herido grave un motorista de 45 años al sufrir una caída en la carretera de Abanilla a Fortuna

Ambulancia del 061 - 1-1-2

ABANILLA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 45 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une los municipios de Abanilla y Fortuna, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha producido a las 13.35 horas en las proximidades del río Chícamo, en el término municipal de Abanilla.

Según el relato de los testigos que han alertado a los servicios de emergencia, el conductor de la motocicleta ha caído a la cuneta y ha salido despedido a una distancia superior a los 10 metros tras el impacto.

Al lugar del accidente se han desplazado patrullas de la Policía Local y una Unidad de Medios Especializados (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios han atendido al hombre en el lugar del siniestro, donde ha sido estabilizado tras presentar politraumatismos de gravedad.

Posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, en El Palmar.