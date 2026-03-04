Un hombre sufre heridas graves al colisionar y volcar dos turismos en un camino rural en Puerto Lumbreras

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado este miércoles herido grave al colisionar dos turismos y volcar posteriormente, en un camino rural en la localidad de Puerto Lumbreras, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha registrado sobre las 6.38 horas, en un camino rural que va de Lorca a El Esparragal, a la altura de La Torrecilla cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión y posterior vuelco entre dos turismos.

La primera llamada se ha recibido del sistema automático de uno de los turismos implicados y una segunda de otro de los afectados en el siniestro. Al lugar se ha desplazado Policía Local, así como Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de Lorca y ambulancias del 061.

La persona que ha resultado herida y atrapada ha tenido que ser rescatada por los bomberos y trasladada posteriormente, con heridas graves, al hospital Rafael Méndez de Lorca.