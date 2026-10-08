El Hospital Quirónsalud Murcia recibe un reconocimiento en los Premios BSH por su atención materno-infantil

Paula Rodríguez, directora médica del Hospital Quirónsalud Murcia - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MURCIA

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Murcia ha recibido un reconocimiento en la octava edición de los Premios BSH -Best Spanish Hospitals Awards 2026- por su atención materno-infantil, unos galardones concedidos por la consultora Higia Benchmarking a partir de indicadores de calidad asistencial, eficiencia y adecuación de la práctica clínica.

El reconocimiento corresponde al Servicio Materno-Infantil del centro y se suma a los obtenidos por otros seis hospitales del grupo Quirónsalud en esta edición, según ha informado el centro.

El servicio cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 40 profesionales y ofrece atención durante el embarazo, el parto y el posparto.

El hospital ha indicado que su modelo asistencial incluye el acompañamiento familiar durante el parto, el respeto a las preferencias de la mujer y el apoyo a la lactancia materna.

En febrero de 2026, el Hospital Quirónsalud Murcia alcanzó la fase 1D de la acreditación IHAN, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF relacionada con la atención al nacimiento y la lactancia materna. Según la información facilitada por el centro, es el único hospital privado de la Región de Murcia que ha alcanzado esta fase de la acreditación.

SIETE HOSPITALES DE QUIRÓNSALUD PREMIADOS

Además del Hospital Quirónsalud Murcia, los Premios BSH 2026 han reconocido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, ambos en Madrid; al Hospital Universitari General de Catalunya y al Hospital Universitari Sagrat Cor, en Barcelona; al Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en Sevilla; y al Hospital Quirónsalud Marbella, en Málaga.

Los Premios BSH evalúan más de 100 procesos clínicos y más de 3.000 indicadores por hospital, según la información facilitada por Quirónsalud.