Hosteleros de Cartagena prevén un nivel de actividad superior al 40% por el Día del Padre

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CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La hostelería de Cartagena y su comarca afronta con "buenas previsiones" la celebración del Día del Padre y la festividad de San José este jueves, 19 de marzo, jornada festiva en la Región de Murcia.

Según una encuesta realizada por Hostecar entre sus establecimientos asociados, el sector prevé un nivel de actividad cercano al 43,3%, especialmente durante el servicio de comidas.

Los datos recogidos indican además que el 50% de los establecimientos ya cuenta con reservas confirmadas para ese día, lo que "refleja el interés por celebrar esta jornada en bares y restaurantes, como es habitual en esta fecha".

MENÚS ESPECIALES Y AMBIENTE FAMILIAR

El 66,7% de los locales ofrecerá menús o promociones especiales para la ocasión, dirigidos principalmente a un público familiar que aprovecha la jornada festiva para reunirse en torno a la mesa.

Además, algunos establecimientos esperan la llegada de comensales procedentes de municipios cercanos de la comarca que eligen Cartagena para disfrutar de su oferta gastronómica durante el festivo.

Desde Hostecar subrayan que celebraciones como el Día del Padre contribuyen a dinamizar la actividad hostelera, especialmente al coincidir con una jornada festiva que favorece las reuniones familiares fuera del hogar.