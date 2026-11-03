La huelga del metal provoca cortes y retenciones en los accesos al polígono Cabezo Beaza, en Cartagena

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CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha informado de afecciones al tráfico durante la mañana de este martes en los accesos al polígono industrial Cabezo Beaza y vías colindantes, con repercusiones que alcanzan al casco urbano de la ciudad, debido al desarrollo de la huelga del sector del metal.

Según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria, la circulación permanece interrumpida en los principales puntos de entrada al parque empresarial.

En concreto, los cortes de acceso afectan a la incorporación desde la carretera RM F-35 hacia la avenida Luxemburgo, así como al paso desde la avenida Tito Didio hacia la avenida Bruselas.

Asimismo, se encuentra cerrado el acceso al polígono desde la autovía A-30 en dirección a la avenida Bruselas y el enlace desde la carretera RM F-55, a la altura de Torre Ciega, hacia esa misma vía.

RETENCIONES EN LA A-30 Y LA ASOMADA

Las restricciones de tráfico han provocado retenciones de vehículos en los ejes de entrada al municipio. La Policía Local señala complicaciones en la autovía A-30 en sentido de entrada hacia la plaza de Alicante, así como un denso tráfico en la carretera de La Asomada en dirección a la RM F-35.

Los efectivos policiales recomiendan la utilización de vías alternativas y extremar la precaución en las zonas afectadas durante el transcurso de la mañana.