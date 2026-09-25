IBN SITU regulará la limpieza y el mantenimiento del patrimonio arqueológico de Murcia

Presentación de IBN SITU tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha IBN SITU, un nuevo servicio para la conservación del Patrimonio arqueológico de propiedad municipal con el objeto de garantizar su mantenimiento continuado y su prevención ante posibles daños o procesos de deterioro.

A través de este nuevo servicio se van a poder organizar y planificar las tareas de mantenimiento, conservación y cuidado de los restos arqueológicos y sus espacios de exhibición, tanto en el casco histórico como en las pedanías, según ha informado el Consistorio.

IBN SITU está basado en el protocolo elaborado por el Servicio de Patrimonio y el Centro de Arqueología Municipal, y aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato por un importe de 200.000 euros con un plazo inicial de un año, prorrogable por un año más.

UN SISTEMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA PARA ANTICIPARSE AL DETERIORO

Entre las actuaciones previstas para garantizar la conservación y mantenimiento preventivo están la retirada de vegetación; tratamientos herbicidas y biocidocidas contra el crecimiento de hongos y musgo; limpieza y acondicionamiento de gravas y tierras; eliminación de grafitis; limpieza de espacios expositivos y revisión de sus instalaciones, además de inspecciones periódicas de las estructuras arqueológicas.

El servicio contempla también actuaciones de mantenimiento correctivo, para resolver incidencias como reparaciones, reposición de materiales, o trabajos puntuales de consolidación superficial. Estas intervenciones se realizarán previa orden de trabajo de la Dirección Facultativa.

Así, este sistema combinará prevención, inspección y capacidad de respuesta ante incidencias, con seguimiento técnico especializado, y en el que los ciudadanos también podrán ser partícipes dando parte a través de la web municipal que se destinará a IBN SITU.

MÁS DE UNA DECENA DE ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS

Los inmuebles incluidos en IBN SITU forman parte del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y, en su mayoría, están declarados Bienes de Interés Cultural.

Entre los enclaves incluidos se encuentran distintos tramos de la muralla medieval de Murcia, como las murallas de Sagasta, Verónicas, la Ermita del Pilar o la Puerta del Zoco; Yacimiento de San Esteban; el Molino de Los Álamos; la muralla y necrópolis del Centro de Interpretación de Santa Eulalia; los restos arqueológicos del patio del Edificio Moneo; la muralla del Sol de La Glorieta; así como el Santuario Ibérico de La Luz en La Alberca; restos de Joven Futura, y la Torre del Batán de Zarandona.

La planificación de los trabajos se adaptará a las características y necesidades de cada espacio. La novedad reside en que, en lugar de intervenciones puntuales, habrá una supervisión técnica regular de todos los enclaves incluidos, facilitando la detección temprana de problemas y reduciendo los tiempos de respuesta ante situaciones que puedan comprometer su conservación.

INSPECCIONES PERIÓDICAS Y ACTUACIONES PROGRAMADAS

IBN SITU establece distintas frecuencias de intervención en función de las necesidades de cada enclave. Así, determinados espacios urbanos tendrán limpieza semanal, mientras que, en puntos especialmente expuestos, como las murallas de Sagasta exterior y Verónicas, tendrán mayor frecuencia semanal.

También se programan tratamientos periódicos contra la proliferación de vegetación, hongos, líquenes y musgos. Respecto a los grafitis y pintadas, serán objeto de inspección semanal para evitar posibles daños en la conservación del Patrimonio.

Igualmente se contemplan revisiones de las estructuras arqueológicas para detectar patologías, daños o necesidades de consolidación, que conllevará un seguimiento específico por parte del personal técnico especializado.