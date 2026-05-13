El ICJCE y la UCAM acercan la práctica profesional de la auditoría a los universitarios

Los alumnos, durante la charla de bienvenida - PORTAVOZ

MURCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Territorial de la Región de Murcia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha organizado una nueva edición del evento 'Auditor/a por un Día', en la que han participado estudiantes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

A través de esta iniciativa, los estudiantes se han desplazado a diferentes despachos asociados a la Agrupación, donde han compartido una jornada con profesionales del sector que les han explicado en qué consiste su trabajo y les han mostrado una visión real de lo que implica ser auditor.

Esta actividad es, en palabras del presidente del ICJCE de la Región de Murcia, Francisco Miró, "una ocasión única para conocer de primera mano nuestra labor y plantearse la auditoría como su futura carrera profesional", según ha informado Portavoz.

'Auditor/a por un Día' es un evento que lleva desarrollándose desde 2019. En este tiempo, más de 150 alumnos han pasado por los despachos de las sociedades de auditoría adscritas al ICJCE, lo que ha permitido que estas empresas puedan conocer de primera mano a los alumnos y captar de esta forma nuevos talentos.

En esta edición, las firmas de auditoría participantes han sido Auren, Blázquez y Asociados Auditores, Deloitte, Factor Capital Consultores Auditores, Grant Thornton y One Firm Auditores.

IMPULSO A LA PROFESIÓN

A través de la Agrupación Territorial de la Región de Murcia, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España desarrolla acciones encaminadas a difundir el papel de la auditoría en la sociedad, reforzar la calidad del ejercicio profesional y promover principios esenciales como la independencia, la integridad y la capacitación técnica.

Asimismo, impulsa iniciativas como 'Auditor/a por un Día' orientadas a acercar la profesión a los jóvenes y a fomentar el relevo generacional dentro del sector.