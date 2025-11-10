El ICOF de Málaga conoce el modelo de distribución de Hefame

SANTOMERA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Una delegación del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (ICOF Málaga) ha visitado Hefame donde el presidente de Hefame, Enrique Ayuso, les ha recibido para que conozcan de primera mano el modelo de distribución, los procesos tecnológicos y los proyectos estratégicos que desarrolla la cooperativa en apoyo a la farmacia comunitaria.

Durante el encuentro, los representantes de ambas entidades han compartido impresiones sobre la evolución del sector farmacéutico, los retos de la distribución y las oportunidades de colaboración para seguir reforzando el papel de la farmacia como agente de salud cercano al ciudadano, según informaron fuentes de Hefame en una nota de prensa.

Ayuso ha compartido con el Colegio de Málaga la visión de Hefame de "avanzar hacia una farmacia más asistencial y personalizada, concebida como un espacio sanitario de proximidad que va más allá de la mera dispensación de medicamentos". En este sentido, el presidente de la cooperativa ha defendido que el farmacéutico está en "primera línea" para detectar problemas de salud gracias a la cercanía que tiene con el paciente.

Además, ha abordado los beneficios de la transformación digital en la farmacia, que "permite optimizar la gestión del stock, mejorar la trazabilidad de los medicamentos y anticiparse a las necesidades del paciente, facilitando una atención más eficiente, segura y personalizada", ha explicado Ayuso. En su intervención, Ayuso también ha destacado la sinergia entre distribución y farmacia comunitaria, un binomio que, según ha señalado, "resulta esencial para garantizar la equidad en el acceso al medicamento y fortalecer el papel asistencial de la farmacia".

"La distribución y la oficina de farmacia forman un equipo inseparable; mientras la primera aporta eficiencia, trazabilidad y soporte logístico y tecnológico, la segunda dedica más tiempo al paciente, convirtiéndose en un verdadero espacio sanitario de proximidad", ha afirmado el presidente de Hefame.

Tras la reunión, los visitantes han recorrido las instalaciones de la sede social, donde han podido conocer el funcionamiento del centro logístico y las líneas de trabajo de Hefame en materia de innovación, sostenibilidad y digitalización.

Por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga han asistido su presidente, Francisco Criado; la secretaria, Tamara Panadero; la vicesecretaria, Montserrat de Cuadra; y el vicetesorero, Ángel Algarra. En representación de Hefame han participado su presidente, Enrique Ayuso, y las consejeras Adriana Moreno, Carmen Ladrón de Guevara y Reyes Menárguez.