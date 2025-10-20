IEO-CSIC y ANSE instalan el primer arrecife experimental de ostra nativa en el Mar Menor para impulsar su restauración - IEO

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), con la colaboración de WWF, instaló la pasada semana en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra nativa (Ostrea edulis) en el marco del proyecto RemediOS-2.

El arrecife está formado por 175 bloques de arcilla biodegradable diseñados por Oyster Heaven, que se deshacen progresivamente a medida que las ostras crecen.

En ellos se han fijado previamente unas 55.000 larvas de ostra producidas en el criadero RemediOS a partir de reproductores salvajes del Mar Menor.

En conjunto, el arrecife ocupa una superficie de apenas 12 m2, pero supone un paso pionero en la recuperación de esta especie, que llegó a albergar más de 135 millones de ejemplares en la laguna en la década de 1980 y que hoy está prácticamente desaparecida.

"La restauración de la ostra plana es una solución basada en la naturaleza con múltiples beneficios ecosistémicos: mejora la calidad del agua al filtrar partículas en suspensión y genera hábitats que favorecen el aumento de la biodiversidad", explica Marina Albentosa, investigadora del IEO-CSIC y coordinadora de RemediOS-2. El fondeo del arrecife se llevó a cabo gracias al apoyo logístico del barco solar de WWF, con el que se transportaron los bloques.

En los próximos meses, técnicos de ANSE, bajo la dirección científica del IEO-CSIC, realizarán un seguimiento del arrecife para evaluar la supervivencia y el crecimiento de las ostras.

La instalación del arrecife se ha presentado este lunes en un acto celebrado en el Centro Oceanográfico de Murcia (IEO-CSIC), en el que han participado Elena Chaves, directora del centro; Inma Ramírez, directora de la Oficina Técnica del Mar Menor (Miterd); la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira; y Marina Albentosa, coordinadora del proyecto.

Tras la presentación, los asistentes han realizado una breve travesía en barco hasta el norte de la Isla del Barón para conocer de primera mano el arrecife experimental.

El objetivo general del proyecto RemediOS-2 es analizar el potencial de la ostra plana como herramienta de bioextracción de nutrientes y determinar hasta qué punto su recuperación puede contribuir a la mejora ambiental del Mar Menor.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor refuerza su compromiso con la protección y recuperación del Mar Menor mediante su participación en el proyecto RemediOS-2: Diseño y evaluación de estrategias para el desarrollo de la acuicultura de restauración de la ostra plana (Ostrea edulis).

El proyecto, con una duración prevista de 18 meses, busca contribuir a dar respuesta a uno de los grandes desafíos ambientales y sociales de la Región, la restauración de un ecosistema único y a la vez vulnerable como es el Mar Menor.

Ferreira ha destacado que "el Gobierno regional está plenamente comprometido con el futuro del Mar Menor, apoyando proyectos científicos que aporten soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza".

El proyecto ya ha alcanzado su primer hito, con la instalación de los sistemas de cultivo de ostra en columna de agua en el Mar Menor. Este paso inicial supone el arranque de la fase experimental, en la que se monitorizará el crecimiento y la capacidad de filtración de la especie. Los resultados serán determinantes para evaluar la viabilidad de una acuicultura restaurativa a medio y largo plazo.

La acuicultura de restauración, que combina producción con beneficios ecosistémicos, es un ejemplo de la denominada economía azul que promueve la Unión Europea. Su desarrollo en la Región podría situar al Mar Menor como referente internacional en la aplicación de técnicas innovadoras de bioextracción y restauración marina.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor asume un papel central dentro del consorcio al encargarse de la parte de gestión y planificación estratégica, con objetivos específicos como el desarrollo de un Plan de Ordenación Espacial para las acciones de restauración y bioextracción en columna de agua, y la definición una hoja de ruta que permita clasificar las aguas del Mar Menor como aptas para el cultivo de bivalvos, condición imprescindible para consolidar un futuro desarrollo de la acuicultura restaurativa.

La aportación económica de la Consejería asciende a cerca de 70.000 euros, de los que un 30 por ciento corresponde a fondos propios, y se destinará a actuaciones técnicas como la compra e instalación del material para los sistemas de cría de ostra, así como la contratación de asistencias para elaborar los informes que definirán la hoja de ruta.

La secretaria autonómica ha destacadi que "la colaboración en RemediOS-2 refuerza la estrategia de la Región para combinar la conservación de la biodiversidad con nuevas oportunidades en el marco de la economía azul", y recalcó que "este primer hito alcanzado demuestra que la ciencia y la cooperación institucional son la mejor herramienta para avanzar en la recuperación real y efectiva del ecosistema lagunar".

Ferreira ha explicado que "RemediOS-2 pretende abrir el camino hacia soluciones sostenibles que integren ciencia, gestión y participación social".