El IES José Planes de Murcia estrena nueva aula-oficina de Farmacia

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES José Planes, en Espinardo (Murcia), ha estrenado una nueva aula-oficina de Farmacia para que el alumnado del Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia pueda realizar prácticas en un entorno real de trabajo.

La secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora; la secretaria de Fundación Hefame, Carmen Ladrón de Guevara; y el director del centro, Gabriel González, ha inaugurado hoy el nuevo espacio que cuenta con zonas diferenciadas para dispensación de medicamentos y atención farmacéutica, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Zamora ha indicado que "la implicación del centro en la formación de los alumnos y la innovación aplicada a la Formación Profesional permite que los estudiantes conozcan el funcionamiento real de una farmacia desde el inicio de sus estudios, con los últimos avances".

La Fundación Hefame, que ha equipado el aula con productos de la marca de parafarmacia Interapothek, ha colaborado en la instalación del aula que reproduce el entorno real de una oficina de farmacia. En este espacio los estudiantes podrán realizar simulaciones de casos reales, enriqueciendo su aprendizaje y mejorando su preparación para la incorporación al mercado laboral.

Zamora ha destacado "el auge de la Formación Profesional en la Región de Murcia, cuyo alumnado lidera la empleabilidad a nivel nacional, que se diseña de la mano del tejido productivo con el fin de cubrir las necesidades de profesionales del sector empresarial y ofrecer empleo de calidad al alumnado". En este sentido, ha señalado que "la Consejería cuenta con más de 8.500 convenios de prácticas no laborales firmadas con empresas de todos los ámbitos de la Región para que el alumnado finalice sus estudios con la mejor preparación posible".

El director del centro, Gabriel González, ha destacado que "esta aula simboliza la unión entre la educación pública y el tejido empresarial, y abre una puerta al futuro profesional de nuestro alumnado, que aprenderá en un entorno que reproduce fielmente el funcionamiento de una oficina de farmacia". Por su parte, la secretaria de Fundación Hefame ha expresado que "la puesta en marcha de aulas simuladas en centros educativos refleja el compromiso de la cooperativa con la formación y con el futuro de la profesión farmacéutica".

Esta aula es la segunda que se instala, la primera se encuentra en el IES Ramón y Cajal (Murcia).