El IGN está prestando especial atención al seguimiento de una serie sísmica en la zona de Totana, Alhama y Aledo

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informa que está observando un aumento de la frecuencia de actividad sísmica en la zona de Totana, Alhama de Murcia y Aledo durante la última hora, por lo que se le está prestando especial atención al seguimiento de esta serie sísmica.

Como medida preventiva, y con el objetivo de reforzar la autoprotección de la ciudadanía, se recuerdan a continuación algunas recomendaciones básicas de preparación ante un posible terremoto.

Antes de un terremoto, la preparación previa es una herramienta fundamental para reducir riesgos y actuar con mayor tranquilidad. Por ello, aconsejan preparar un kit básico de emergencia en un lugar accesible: con un botiquín de primeros auxilios, linterna (preferiblemente de dinamo), agua embotellada y alimentos no perecederos, radio con pilas, silbato y extintor.

También se debe planificar con antelación. Así, se aconseja comentar en familia o con las personas convivientes qué hacer en caso de terremoto; identificar las zonas más seguras de la vivienda y las salidas de emergencia; aprender a cerrar las llaves de paso de agua, gas y electricidad; y tener localizados los teléfonos de emergencia.

Para reducir posibles riesgos en el hogar se debe asegurar estanterías, armarios y muebles que puedan volcar; evitar colocar objetos pesados en zonas elevadas; y mantener despejadas las zonas de paso.

Finalmente, Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recuerda la importancia de mantener la calma y consultar siempre información a través de canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se debe llamar al Teléfono Único de Emergencias.