La II Feria Científica de Santomera reunirá a más de 200 investigadores

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santomera acoge este viernes 27 y sábado 28 de febrero la II Feria Científica del municipio en la que se va a triplicar el número de grupos de investigación que participaron el año pasado, al igual que el número de voluntarios.

Alumnos de centros de primaria, secundaria y bachillerato participarán en las actividades programadas que les permitirán acercarse a la Ciencia y a las posibilidades que la Universidad de Murcia (UMU) les ofrece. Este año la feria cuenta con novedades como "un taller de Wikipedia para poner a Santomera en ese portal, un concurso de fotografía científica, y se presentará la primera ruta científica por el municipio", ha explicado la directora de la Sede Permanente de la UMU en Santomera, María Ángeles Esteban, quien ha anunciado que ya trabajan en la próxima edición.

Este año se hará una observación astronómica nocturna y también habrá una charla sobre microcapsulación del vino y una cata científica que cuenta con la participación del doctorado y del Máster de Enología, Viticultura y Sostenibilidad de la UMU. En total, habrá 35 stands, 200 investigadores y un escenario con programación continua de 10.00 a 20.00 horas en el jardín de Euterpe, han explicado durante su presentación.

Entre las principales novedades figura la ampliación del programa 'Ecostem-looping', orientado a fomentar vocaciones científicas en Primaria, que este año duplicará su alcance hasta llegar a 200 escolares.

En esta feria "cientos de alumnos van a experimentar en primera persona el contacto con los investigadores, con la ciencia y con experimentos para despertar la curiosidad y probablemente también vocaciones científicas", ha señalado la concejala de Educación del municipio, María Tornel que ha destacado la presencia femenina de científicas murcianas en la feria.

Por su parte, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha señalado el papel que las empresas del municipio juegan en esta feria. "El tejido empresarial de Santomera está resentido de un determinado número de puestos de trabajo con una especialización elevada que hoy no tenemos y nuestras empresas tienen dificultades para cubrir" por lo que espera que este tipo de actividades "despierte ese interés".

En su intervención, el rector, José Luján, ha destacado el papel de las Sedes Permanentes de la UMU que "diseminan la actividad universitaria en los 45 municipios de la Región".

PARTICIPANTES

En esta feria participarán 26 grupos de investigación de la Universidad de Murcia, con más de 130 investigadores; 8 grupos del CEBAS-CSIC, que aportan 37 investigadores; y 3 grupos del IMIDA, con 10 investigadores. También estarán presentes entidades como el Centro Tecnológico de Medio Ambiente (CETENMA), la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS-IMIB), la Fundación Séneca, Cruz Roja y la Policía Local, entre otros colectivos.

Se implican de forma directa los IES Octavio Carpena y Poeta Julián Andújar -con su bachillerato de investigación y la radio 'La voz del poeta'-, además de la Biblioteca Municipal y asociaciones como Patrimonio Santomera.

CONFERENCIAS

El escenario principal acogerá durante el viernes las intervenciones de Ascensión Guardiola, Fulgencia Lisón, David Ruiz (CEBAS-CSIC), Cristian Campillo, José Miguel Diéguez, Adrián Matencio y una presentación a cargo de Pedro Martínez, director del CEBAS-CSIC.

El sábado será el turno de José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica; Santiago Campillo, divulgador científico; Francisco Martínez, gerente de Econex; y del alumnado del bachillerato de investigación del IES Poeta Julián Andújar.

La Universidad de Murcia colabora a través de distintos servicios y áreas como el Servicio de Actividades Deportivas, el Servicio de Psicología Aplicada (SEPA), el Servicio de Publicaciones, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y el Máster de Enología, Viticultura y Sostenibilidad.

La programación completa y los horarios de las actividades pueden consultarse en la web municipal (santomera.es) y en las redes sociales del Ayuntamiento.

CENTRO NACIONAL DEL MICROCHIP

Para Martínez esta feria es "un impulso" en la carrera del municipio en la lucha por la instalación del Centro Nacional del Microchip. "No hay ningún municipio que cumpla con todos los parámetros que el Ministerio nos ha pedido. Tenemos el suelo, la cercanía con las infraestructuras y con la UMU y la Universidad Miguel Hernández", ha señalado.

Con esta feria, ha añadido, "queremos demostrar a los diferentes inversores que Santomera está preparada para acoger ese centro".