El III Congreso de bienestar emocional y promoción de la salud mental reunirá a más de 800 profesionales

Cartel del III Congreso de bienestar emocional y promoción de la salud mental - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 profesionales de la educación y ponentes de reconocido prestigio se darán cita en la III edición del Congreso de bienestar emocional y promoción de la salud mental, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso, de Lorca.

El encuentro, organizado en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), tratará temas como el bienestar emocional del profesorado, reconociendo su importancia para favorecer un clima de convivencia positiva, fortalecer las relaciones educativas y mejorar el acompañamiento al alumnado.

Las ponencias abordarán cuestiones relacionadas con la educación emocional, la prevención de los problemas de salud mental, el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, el bienestar docente y la construcción de comunidades educativas basadas en el cuidado, la confianza y las relaciones positivas.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que "esta iniciativa busca servir de inspiración a docentes, orientadores, equipos directivos y otros profesionales del ámbito educativo para avanzar en la promoción del bienestar mental y emocional. Además, favorece el intercambio de experiencias y la difusión de prácticas innovadoras que contribuyan a una escuela más inclusiva, con una mejor convivencia y basada en los principios de equidad y calidad educativa".

Entre los ponentes se encuentran especialistas de reconocido prestigio, entre ellos Rafael Bisquerra, referente en educación emocional; Francisco Villar, psicólogo clínico especializado en salud mental infantojuvenil; Jesús Matos, psicólogo y divulgador; César Bona, maestro y escritor; Noelia Salas, especialista en inteligencia emocional; Laia Mestres, especialista en educación emocional; María Dolores Oñate, psicóloga; Manel Fernández, coaching para directivos, y Raquel García, pedagoga.

Esta actividad forma parte del 'Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en educación' implantado hace unos años para promover la mejora de la convivencia escolar y mejorar el éxito educativo del alumnado en todos los centros de la Región.