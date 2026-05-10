El IMAS pone en marcha una nueva solicitud de dependencia para agilizar la tramitación y el acceso a las prestaciones

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), ha puesto en marcha una nueva solicitud de dependencia.

Este procedimiento, que se ha impulsado para agilizar la tramitación y el acceso a las prestaciones, permite optimizar la coordinación entre las distintas unidades gestoras. Es una muestra del compromiso del Gobierno regional con una gestión más eficiente, coordinada y ágil del sistema de atención a la dependencia.

El nuevo procedimiento, que mejora la gestión tanto para los solicitantes como para los profesionales, se estructura en tres modalidades: solicitud inicial, solicitud de revisión de grado y solicitud de traslado de expediente. Estas sustituyen y reorganizan los procedimientos que existían hasta ahora.

La solicitud inicial mantiene el contenido del modelo anterior pero incluye ajustes en la elección inicial del servicio o prestación. Se trata de la mayor novedad, ya que anteriormente la elección del servicio o prestación se realizaba cuando se había valorado el grado de dependencia, lo que permite una reducción de los tiempos en la tramitación.

Además, se incorpora una nueva solicitud de revisión de grado y un modelo específico de solicitud de traslado de expediente, que permiten una gestión más precisa y especializada, simplifican el procedimiento y reducen, por tanto, los tiempos de tramitación.

El IMAS, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo procedimiento antes de ponerlo en marcha, difundió información actualizada a todas las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

También ha informado de este cambio a todos los trabajadores sociales de los ayuntamientos y ha impulsado acciones formativas específicas dirigidas a los profesionales implicados en la tramitación de la dependencia. Además, ha facilitado información de estas modificaciones en todas las ventanillas únicas de la Región de Murcia.

El nuevo procedimiento, así como la correcta cumplimentación de las solicitudes y su clasificación, será clave para reducir cargas de trabajo en las unidades gestoras y agilizar la resolución de los expedientes.