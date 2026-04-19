El Imida refuerza la cooperación con el Imidra para impulsar la innovación agroalimentaria y valorizar el producto local

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) ha participado en un encuentro de trabajo con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) con el objetivo de intercambiar conocimientos y avanzar en nuevas líneas de colaboración en materia de I+D+i agroalimentaria.

Durante la jornada, celebrada en el Centro de Innovación Gastronómica (CIG) en Alcalá de Henares, ambas instituciones han analizado cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta clave para aportar valor añadido a los productos del sector primario, conectando la investigación científica con el consumidor final.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones del CIG en El Encín, así como la presentación de distintos proyectos de innovación alimentaria y una demostración sensorial en la que se mostraron desarrollos innovadores aplicados a productos agroalimentarios.

El enfoque metodológico del centro se basa en acompañar al producto a lo largo de toda su cadena de valor, desde su origen en el campo hasta su aplicación final, lo que favorece su transformación en propuestas innovadoras vinculadas a la alta cocina y a las nuevas tendencias de consumo.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de colaboración en ámbitos como la valorización del producto local, la innovación agroalimentaria, el desarrollo agrario y la transferencia de conocimiento, con el objetivo de compartir experiencias, identificar casos de éxito e impulsar iniciativas conjuntas que refuercen la competitividad del sector y contribuyan al desarrollo del medio rural.

El director del Imida, Andrés Martínez, destacó que "este tipo de encuentros nos permite generar sinergias con otros centros de referencia y avanzar en una investigación más aplicada, conectada con el mercado y orientada a aportar valor real a los productos de nuestros agricultores y ganaderos".

INVESTIGACIÓN APLICADA AL SERVICIO DEL SECTOR

El Gobierno regional continúa apostando por la cooperación entre instituciones como herramienta clave para afrontar los retos del sector agroalimentario, impulsando proyectos de investigación aplicada, sostenibles y alineados con las necesidades del territorio.

"Queremos que la innovación llegue al sector y se traduzca en nuevas oportunidades económicas, en productos diferenciados y en una mayor competitividad para las explotaciones agrarias de la Región", subrayó Martínez.

Esta colaboración con el Imidra se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para fortalecer el sistema de I+D+i agrario y favorecer así la transferencia de conocimiento y la conexión entre investigación, producción y consumo.