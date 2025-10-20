Inaugurado el UCAM Sports Center, nuevo referente para el deporte universitario y de élite

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha inaugurado este lunes el UCAM Sports Center, un nuevo centro deportivo distribuido en tres niveles: una planta baja con vestuarios, almacén y aparcamiento; una planta principal que alberga el gimnasio, la pista polivalente, zonas de musculación, espacios para entrenamiento individual y salas para actividades dirigidas; y una primera planta que acoge el Servicio de Deportes, los departamentos de Nutrición y Fisioterapia y el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo.

El proyecto ha sido realizado por los arquitectos Ricardo Sánchez Garre y Manuel Ortín, la empresa constructora Urdecon, y la colaboración de Technogym, socio estratégico de la UCAM y proveedor de la avanzada maquinaria deportiva que equipa las nuevas instalaciones, según informaron fuentes de la Universidad en una nota de prensa.

En el acto de inauguración, celebrado en el Campus de Los Jerónimos, han participado destacadas personalidades del ámbito deportivo e institucional, entre ellas la presidenta de la UCAM, María Dolores García, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera.

La inauguración también ha contado con una amplia representación de deportistas de élite. Entre ellos, la marchadora María Pérez, doble medallista olímpica y cuatro veces campeona del mundo; Miguel Ángel López, campeón del mundo y de Europa de marcha y egresado del Grado en CAFD; Mariano García, atleta internacional y estudiante en el Campus de Cartagena; Manuel Bermúdez, marchador internacional y estudiante de CAFD; Antonio Peñalver, subcampeón olímpico en Barcelona 92 y profesor de la Facultad de Deporte; David Cal, cinco veces medallista olímpico y miembro del Servicio de Deportes; y Juanma Molina, primer deportista olímpico becado por la UCAM y actual profesor doctor de la Universidad.

También han estado presentes representantes del UCAM Cartagena Tenis de Mesa, como Jesús Cantero y María Xiao, junto a jugadores y técnicos del UCAM Murcia CF.

LA INAUGURACIÓN

Tras el protocolario corte de cinta y la bendición de las instalaciones por el capellán de la UCAM, Luis Emilio Pascual, los asistentes han recorrido las distintas áreas del edificio, que alberga un gimnasio de última generación, zonas de musculación y entrenamiento individual, salas para actividades dirigidas y dependencias dedicadas a la investigación en alto rendimiento deportivo, nutrición y fisioterapia.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha destacado que la UCAM "marca la diferencia en el ámbito deportivo, educativo y social, porque apoya a las personas para que sean campeonas dentro y fuera de la pista", y ha reconocido la labor de la presidenta de la Universidad, María Dolores García, de la que ha destacado que "está haciendo una labor extraordinaria para continuar el legado de José Luis Mendoza. La UCAM es hoy una referencia mundial gracias a su compromiso con los valores del deporte y de la educación".

"Este centro no es solo un espacio para entrenar, sino un lugar donde se comparte la filosofía de los campeones", ha añadido el presidente del COE.

En su intervención, María Dolores García ha subrayado que el UCAM Sports Center "es el resultado del trabajo de muchas personas que comparten una visión común: unir deporte, docencia e investigación al servicio de la sociedad". "El deporte es la mejor medicina y la mayor prevención, por eso seguimos apostando por la salud, el ejercicio y la alimentación como pilares de nuestra misión universitaria", ha apuntado.

Por parte del Gobierno regional, Carmen Conesa ha felicitado a la institución "por seguir completando el sueño que inició José Luis Mendoza, proyectando el nombre de la Región de Murcia a nivel internacional a través de la investigación, la formación y el deporte". La consejera ha afirmado que "el deporte nos hace mejores como sociedad, y la UCAM lo demuestra con cada nuevo proyecto que emprende".

El concejal Miguel Ángel Noguera ha manifestado el "orgullo" del Ayuntamiento de Murcia por la nueva infraestructura. "Gracias a la UCAM, el municipio suma una instalación deportiva más de primer nivel, que refuerza la red de espacios dedicados al bienestar y la actividad física de los murcianos".

Por su parte, la marchadora María Pérez ha señalado que ya es una veterana como deportista de la Universidad y que, por ello valora, la importancia de este acto. "Llevo casi diez años en esta familia y me siento orgullosa de ver cómo ha crecido la UCAM. Este centro ofrece a los deportistas las mejores condiciones para entrenar y para que los deportistas de élite podamos hacer las pruebas que necesitamos", ha afirmado.

La jornada, que ha reunido a deportistas, profesores y miembros de la comunidad universitaria, "simboliza la continuidad del legado de José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, y refuerza la alianza con el Comité Olímpico Español, consolidando a la Universidad Católica San Antonio de Murcia como un referente internacional en la formación integral del deportista", han concluido.