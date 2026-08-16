El incendio de dos contenedores contenedores en Playa Honda (Cartagena) acaba afectando varios turismos

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido el incendio de varios vehículos originado por un contenedor que ha comenzado a arder, por causas que se desconocen, en la urbanización Playa Honda, en Cartagena.

A las 3.13 horas de la madrugada, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba de un contenedor de basura ardiendo por causas desconocidas en la urbanización Playa Honda, en Cartagena.

Pronto el fuego se ha propagado a otro contenedor y dos vehículos aparcados junto a ellos se han visto afectados por la cercanía de las llamas, y que también han terminado ardiendo.

Efectivos de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento (SEIS) y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se han desplazado al lugar para sofocar el fuego, logrando controlar y extinguir el incendio, evitando así su propagación a más vehículos de la zona.