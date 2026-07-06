Una incidencia en la EDAR del Mar Menor obliga a un nuevo cierre preventivo de Cala Reona

Cala Reona - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Una incidencia en el proceso de decantación secundaria de una duración aproximada de dos horas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Mar Menor, según Veolia, ha provocado este domingo un nuevo cierre preventivo al baño de Cala Reona.

La empresa que gestiona la estación depuradora que trata las aguas residuales de los municipios de Cartagena y San Javier, en el sur del Mar Menor, ha señalado que este episodio no guarda relación con el registrado el pasado viernes y que tras detectarse la incidencia, el proceso de decantación ha recuperado su funcionamiento y se han tomado las muestras necesarias para analizar los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Una vez se disponga de los resultados y se confirme que los niveles son correctos, Veolia informará a las autoridades competentes para que puedan adoptar las decisiones oportunas sobre la reapertura de la zona de baño, según han informado desde el Consistorio.

La planta tiene unos niveles de obsolescencia altos por lo que está previsto que tanto ESAMUR como el Ministerio para la Transición Ecológica realicen inversiones para acometer mejoras en las instalaciones a partir del mes de septiembre, con el objetivo de reforzar su funcionamiento y reducir el riesgo de nuevas incidencias.