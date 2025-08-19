Industria realiza cerca de 300 inspecciones las 44 estaciones fijas de ITV que prestan servicio en la Región

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad ha realizado este año cerca de 300 inspecciones de control y supervisión a las 44 estaciones fijas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que prestan servicio en la Región de Murcia, según informaron fuentes del Gobierno autonómico en una nota de prensa.

El titular de la Dirección General, Federico Miralles, ha explicado que todas las estaciones "están sometidas a una rigurosa normativa nacional" que exige la credencial de la Entidad Nacional de Acreditación y la correspondiente autorización administrativa, así como "una fiscalización constante" por parte de su organismo.

En 2024 se llevaron a cabo en la Región un total de 307 inspecciones, una cifra que "vamos a superar ampliamente por el ritmo que hemos imprimido a las mismas", según ha agregado Miralles, que ha señalado que hasta mayo de 2025 ya se habían ejecutado 216 y actualmente "están alrededor de las 300".

"La prioridad del Gobierno regional sigue siendo garantizar la seguridad", ha señalado el director general, que, en ese sentido, ha destacado que "el índice de rechazo regional para este 2025 se sitúa en el 18,71 por ciento, prácticamente el mismo que antes de la liberalización y en línea con la media nacional, que desde 2020 oscila entre el 17 y el 19 por ciento".

TRES EXPEDIENTES SANCIONADORES

La labor de inspección durante los seis primeros meses del año, a la que se suma la que realiza también la Entidad Nacional de Acreditación, se ha traducido en la apertura de tres expedientes sancionadores, frente a los 10 de 2024 y los 33 de 2023. "Si con más inspecciones hay menos expedientes, es que se están haciendo bien las cosas", ha remarcado Miralles.

La Región de Murcia cuenta con un parque móvil de 1.267.378 vehículos --28.804 unidades por estación--, la mitad de la media nacional, que se sitúa en 57.425, y "muy por debajo" de comunidades autónomas como la Valenciana (103.889), Cataluña (89.590) o Andalucía (88.796).

Esto se traduce, según la Comunidad, "en un mejor servicio y una mejor experiencia para el usuario: con menor tiempo de espera, mejor acceso al servicio y en mayor disponibilidad".

A raíz de la liberalización del mercado, hace ocho años, la Región pasó de contar con ocho estaciones a 44, lo que ha supuesto la creación de cerca de 700 puestos de trabajo y 55 millones de euros en inversiones.

GALARDÓN DE LA GUARDIA CIVIL A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Miralles ha recordado que el subdirector y el jefe de servicio de Industria de la Dirección General de Industria, Energía y Minas fueron galardonados con la Cruz de la Orden al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, con distintivo blanco, como reconocimiento a la labor desarrollada por el Gobierno regional para mejorar la calidad de las ITVs y por extensión, garantizar una mayor seguridad vial.

"Recientemente, el departamento de Industria de Cantabria se puso en contacto con nosotros para trasladar allí nuestro modelo de gestión y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, principalmente la Guardia Civil", ha explicado el director general.

Una de las últimas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos puesta en marcha fue en La Unión, en septiembre de 2024, que da servicio a la zona del Mar Menor y La Manga, con tres líneas de inspección (camiones, vehículos ligeros y motocicletas) y un aforo previsto de unos 12.000 vehículos, con una inversión de medio millón de euros y la creación de cinco puestos de trabajo.