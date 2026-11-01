La industria regional alcanza su máximo histórico de ocupados en el tercer trimestre del año

1130104.1.260.149.20261101105029 El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante una rueda de prensa en imagen de archivo. - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector industrial de la Región de Murcia alcanzó durante el tercer trimestre de este año su máximo histórico de ocupados, al llegar a los 102.900 trabajadores. Este dato supone un aumento de 7.500 personas con respecto al trimestre anterior, cuando el total se situó en 95.400 empleados, según los últimos datos publicados el pasado martes en la Encuesta de Población Activa (EPA).

Se trata de una cifra que consolida la evolución positiva del empleo industrial regional este 2026, ya que, desde el inicio del año, se han incorporado al sector 17.700 nuevos empleados, según la misma fuente. El pasado año se cerró con 85.200 ocupados.

Además, estos datos suponen un nuevo avance hacia el objetivo establecido en el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 de alcanzar los 100.000 ocupados de media anual.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó la importancia de este resultado, porque "refleja la capacidad del tejido industrial regional para generar empleo de calidad, estable y bien remunerado". "Alcanzar el récord de los 102.900 ocupados supone todo un hito histórico para la industria de la Región de Murcia y la sitúa como referente nacional".

En lo que va de 2026, la media de trabajadores ocupados en la industria regional se sitúa en 96.000 personas. "Esta cifra refleja la gran evolución del empleo a lo largo del ejercicio y permite avanzar hacia la meta que marca el Plan Industrial para 2035, que se encuentra cada vez más próxima en su primer año", apuntó Vázquez, que añadió que "aunque el objetivo de generar 15.000 empleos era muy ambicioso, su cumplimiento está prácticamente garantizado".

El consejero resaltó la importancia de mantener esta tendencia al alza y continuar trabajando "para reforzar el peso de la industria en la economía murciana, ya que el aumento del empleo industrial conlleva de por sí un crecimiento en la renta media regional, y por tanto una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en especial los jóvenes".

Para ello, resulta fundamental "favorecer las condiciones que permitan a las empresas seguir invirtiendo, creciendo, modernizando sus procesos y generando empleo estable y de calidad", apostilló el consejero.

Según Vázquez, el máximo histórico de trabajadores registrado en el tercer trimestre de este ejercicio "representa un avance significativo en el desarrollo económico y social y refuerza la relevancia de la industria como creadora de oportunidades laborales en la Región de Murcia".

EL SECTOR QUE MÁS EMPLEO CREA

Por sectores, y siempre con respecto al segundo trimestre de 2026, el industrial es el que más número de empleo ha aumentado en términos relativos, al llegar al 7,86 por ciento. Le sigue el de servicios, con un incremento del 1,68 por ciento.

Si se atiende al conjunto de los sectores productivos regionales, el número de personas activas en la Región de Murcia en el tercer trimestre del año fue de 840.100, lo que supone 7.800 (un 0,93 por ciento) más que en el segundo trimestre y 35.300 (el 4,39 por ciento) más que en el mismo trimestre del año anterior.

Por otro lado, la Región de Murcia lidera el crecimiento nacional del Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN), con un crecimiento del 11,8 por ciento entre enero y agosto, 1,2 puntos por encima de Andalucía y duplicando ampliamente la media nacional del indicador acumulado, que se situó en el 4,9 por ciento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados el pasado 16 de octubre.

Igualmente, la Región continúa liderando el crecimiento de la producción industrial en España al registrar en agosto un incremento interanual del 10,6 por ciento, el segundo mayor de todas las comunidades autónomas. El dato regional superó en nueve puntos la media nacional, que se situó en el 1,6 por ciento, según los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) publicados el pasado 6 de octubre por el INE.