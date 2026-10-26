Los ingenieros agrónomos consideran "sencilla" la reparación del trasvase y cuestionan que dure seis meses

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reunió hoy con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez; con el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Julio Pérez - CARM

MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, Julio Pérez, ha afirmado este lunes que las reparaciones de las dos roturas registradas en septiembre en el canal del acueducto Tajo-Segura constituyen una obra técnicamente "sencilla" y ha cuestionado los plazos previstos para su ejecución. "No creemos que las obras puedan durar seis meses", ha señalado tras una reunión con representantes de colegios profesionales, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

"Es una obra sencilla y no entendemos por qué son tan lentas las reparaciones", ha indicado Pérez, quien ha explicado que el encuentro ha sido impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y otros colegios profesionales de la Región para trasladar su preocupación por las consecuencias de las averías y ofrecer su conocimiento técnico a la Administración.

Por su parte, López Miras ha calificado de "inexplicable" desde el punto de vista técnico el plazo previsto para reparar una infraestructura cuya intervención fue declarada de emergencia. El presidente regional ha señalado que las roturas se produjeron en septiembre y que la reparación está prevista para la primavera de 2027, por lo que ha cuestionado que los trabajos puedan prolongarse durante más de seis meses.

"Nadie entiende cómo se puede romper el trasvase Tajo-Segura en Albacete y cómo el Gobierno puede declarar una obra de emergencia, pero al mismo tiempo establecer como plazo para su reparación la primavera de 2027", ha manifestado. "Esto no es normal. Algo falla. Aquí hay gato encerrado. Desde el punto de vista técnico es inexplicable", ha añadido.

López Miras ha reclamado "transparencia en todos los aspectos técnicos de la rotura" y un plazo de reparación que responda a criterios estrictamente técnicos. Asimismo, ha defendido que los caudales que ya estaban aprobados, pero que no han llegado a la Región de Murcia como consecuencia de las averías, se prorroguen de forma excepcional.

"Esto no puede ser una maniobra para negarnos, para robarnos lo que ya se había aprobado a la Región de Murcia", ha afirmado el presidente autonómico.

En la misma línea, Jiménez ha expresado la preocupación de los regantes por los plazos de reparación y ha cuestionado que los trabajos puedan prolongarse hasta el punto de impedir el aprovechamiento de los volúmenes de agua pendientes de trasvasar.

Jiménez ha explicado que la preocupación de los regantes se centra en la posibilidad de que los volúmenes pendientes, que ha cifrado en cerca de 99 hectómetros cúbicos, no puedan trasvasarse dentro del plazo disponible. Según ha indicado, estos recursos corresponden, en una proporción del 75% al regadío y del 25% al abastecimiento, y proceden del ahorro y del uso sostenible del agua.

El presidente del Scrats ha sostenido que la demora en la reparación podría impedir el traslado de esos caudales y ha advertido de que, si los plazos se prolongan hasta el 1 de enero, podría perderse la posibilidad de trasvasarlos. En este sentido, ha asegurado que les consta que se está barajando que esos volúmenes pasen a formar parte del caudal que se dirige a Portugal y del agua que queda en Entrepeñas.

Al margen de los argumentos técnicos, el presidente regional ha atribuido a una motivación política el plazo establecido para reparar las roturas. "Hay una intencionalidad política, es más que evidente. Cuando técnicamente no se puede justificar algo es que la justificación es política", ha afirmado.

"Han encontrado en la demora para reparar la rotura del trasvase Tajo-Segura una nueva excusa para seguir robando aquella agua que pertenece a los murcianos, también a los alicantinos y a los almerienses", ha declarado.

En este sentido, ha sostenido que, "de forma encubierta, en lugar de recortar un 50%, durante seis o siete meses lo que van a recortar es el 100% del trasvase Tajo-Segura", ha concluido.