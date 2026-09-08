Interceptada una embarcación con siete inmigrantes a bordo en la costa de Águilas (Murcia)

ÁGUILAS (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil interceptó este lunes por la tarde una embarcación con siete inmigrantes a bordo en la costa de Águilas, en la Región de Murcia, según informó la Delegación del Gobierno.

La Benemérita detectó una embarcación sospechosa y activó un dispositivo para localizar a sus ocupantes.

El operativo desplegado permitió detener en la playa de Calabardina a las siete personas que viajaban en la embarcación --seis hombres y una mujer--, todas mayores de edad.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Policía Nacional y se iniciarán los correspondientes expedientes de devolución.