Interceptada en Mazarrón una patera con siete personas de nacionalidad argelina, entre ellas un menor

MAZARRÓN (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Una patera con siete personas de nacionalidad argelina, entre ellas un menor, ha sido interceptada este viernes en la rambla de Las Moreras, en Mazarrón, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La embarcación, de tipo patera y unos 4,5 metros de eslora, ha sido detectada sobre las 8.20 horas, momento en el que se ha desplegado un dispositivo para proceder a su interceptación.

En la embarcación viajaban seis varones y un menor, todos ellos de nacionalidad argelina, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

Los ocupantes serán puestos a disposición de la Policía Nacional y se les abrirán los correspondientes expedientes de devolución.