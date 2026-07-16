Interior formaliza los contratos de la nueva comisaría de Policía en Alcantarilla

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Las obras han sido adjudicadas por 4,3 millones de euros y la dirección facultativa por 230.000 euros MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha formalizado los contratos para la construcción de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Alcantarilla (Murcia) y para la dirección facultativa de las obras, por un importe conjunto de 4.535.286,34 euros, según los anuncios publicados este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El contrato correspondiente a la ejecución de las obras ha sido adjudicado por 4.305.286,34 euros. La nueva infraestructura se levantará en el solar situado en la calle Alcalde José Legaz Saavedra, número 6, parcela 6, Torrica 3.3.I, de Alcantarilla.

Por su parte, el contrato para la dirección facultativa de los trabajos, servicio encargado de la supervisión técnica y el seguimiento de la ejecución de la obra ha sido adjudicado por un importe de 230.000 euros.

Ambos contratos fueron adjudicados el 24 de abril de 2026 por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y se han tramitado mediante procedimiento abierto.

Al contrato de obras concurrieron 14 empresas, todas ellas pequeñas y medianas empresas (pymes), mientras que al de dirección facultativa se presentaron cinco ofertas, también de pymes. En el primer caso, la adjudicación tuvo en cuenta el precio (65%), la propuesta técnica (25%) y la ampliación del plazo de garantía (10%). En el segundo, se valoraron el precio ofertado (49%), la propuesta técnica (29%), la experiencia de los técnicos designados (16%) y el aumento de las visitas de obra (6%).

Los anuncios de formalización fueron remitidos para su publicación el pasado 13 de julio, después de que la licitación de ambos contratos se publicara en diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el BOE.