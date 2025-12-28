La inversión del Ayuntamiento de Cartagena en los tres nuevos cuarteles de Policía Local superará los 2 millones

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El nuevo cuartel de La Aljorra, cuya construcción arrancará en 2026, elevará por encima de los 2 millones de euros la inversión del Ayuntamiento en nuevas dependencias policiales durante la legislatura, según el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, que relacionó este despliegue por el municipio con el refuerzo de la videovigilancia.

Llorca recordó que en 2025 se abrió el cuartel de Cuesta Blanca, con lo que la ciudad suma nueve instalaciones policiales, y señaló que desde allí se refuerza la presencia en la zona oeste. El siguiente paso es el nuevo cuartel de Los Dolores, en construcción, con 600.000 euros de presupuesto y previsión de entrada en servicio en verano de 2026.

A esas dependencias se sumará el cuartel de La Aljorra, en el antiguo colegio, que dará servicio al entorno y actuará como base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana. El proyecto cuenta con una subvención autonómica de 430.000 euros, a la que se añaden 200.000 euros en el presupuesto de 2026; el resto, hasta 1.250.000 euros, se consignará en 2027, al tratarse de una obra plurianual.

En prevención, Llorca indicó que la red de videovigilancia alcanzó las 300 cámaras en 2025 y que se acercará a 400 en 2026, junto a un contrato específico de mantenimiento de la red por 210.000 euros. "Las cámaras no sustituyen al policía de barrio, pero son más ojos en las calles para recibir información y tomar decisiones en materia de seguridad y de tráfico", afirmó.

El concejal avanzó la actualización de equipamiento y la renovación de medios de seguridad vial, incluida la sustitución del vehículo de atestados, y el refuerzo de medios acuáticos. También citó un grupo especial de seguridad ciudadana reforzado y unidades como drones, unidad canina, unidad acuática y el grupo de seguimiento de redes sociales. En servicios, precisó que el contrato de Salvamento en Playas subirá 300.000 euros anuales hasta 1,5 millones.

En recursos humanos, cifró en 311 los agentes en activo y anunció convocatorias para mantener la plantilla "al cien por cien", junto a la consolidación de la jefatura y el refuerzo de cuadros intermedios, con especial atención a inspectores y subinspectores. En dotación material, apuntó que la flota suma 122 vehículos operativos, un 20 por ciento más que hace dos años, y citó la renovación de armamento y sistemas de comunicación, junto a la incorporación de tecnología vinculada al control de tráfico y a la seguridad ciudadana.