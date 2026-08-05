Investigada como violencia de género la muerte de una mujer de 44 años en un centro comercial de Murcia

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 44 años, que presentaba signos de violencia, en la trastienda de un negocio situado en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia.

Los hechos han ocurrido a las 17.25 horas de este miércoles, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido una llamada informando de la presencia de la mujer fallecida, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional y Emergencias de la Región.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana se han desplazado de inmediato al lugar para confirmar el fallecimiento y proceder al acordonamiento y protección de la zona.

La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), contando con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica. Por el momento, las autoridades buscan al presunto autor de los hechos, mientras el caso se trata como un posible asesinato machista.

El delegado de Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su condena a la violencia machista a través de un mensaje en 'X', en el que ha dado su pésame a los familiares y seres queridos de la víctima.