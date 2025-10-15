Investigadores de la UMU lideran el uso de IA y 'blockchain' en fábricas inteligentes a través del proyecto 'Fausto'

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros del grupo de investigación de Sistemas Inteligentes y Telemática de la Universidad de Murcia (UMU) lideran el uso de inteligencia artificial (IA) y 'blockchain' en fábricas inteligentes a través del proyecto 'Fausto' para el desarrollo de fábricas autónomas que sea competitivas, seguras y sostenibles mediante el uso de tecnologías emergentes.

El equipo investigador de la UMU, liderado por los profesores Antonio Skarmeta y Aurora González-Vidal, trabaja en la integración de soluciones basadas en IA, específicamente en técnicas de aprendizaje profundo o 'Deep Learning', aplicadas a través de computación en el borde ('Edge Computing').

Su aportación se centra, principalmente, en garantizar la seguridad y trazabilidad dentro del entorno industrial, mediante la generación de identificadores únicos para máquinas y sensores utilizando tecnología 'blockchain' y sistemas de verificación de identidad, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Asimismo, la Universidad de Murcia tendrá un papel clave en el desarrollo de modelos de IA embebidos y en la aplicación de metodologías avanzadas para la predicción y toma de decisiones en tiempo real, contribuyendo al impulso de la industria conectada y eficiente.

El proyecto 'Fausto' comenzó en enero de 2025 y se desarrollará hasta diciembre de 2027. Está financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. El presupuesto total asciende a 5.675.121 euros.