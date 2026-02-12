Investigadores de la UMU transforman la formación de dentistas para atender a pacientes con necesidades especiales

Archivo - Niño en la consulta de un dentista. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de profesores de la Unidad de Gerodontología y Odontología en Pacientes Especiales del Grado en Odontología de la Universidad de Murcia (UMU) ha comprobado como la simulación clínica es una herramienta eficaz y valiosa para enseñar a los futuros dentistas en la atención de personas con discapacidad visual, auditiva o motora.

El equipo detrás de esta iniciativa está liderado por Miguel Ramón Pecci-Lloret, María Pilar Pecci-Lloret y Julia Guerrero- Gironés, junto a Irene Mellinas-Martínez y María Gracia Adánez- Martínez, según han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

La simulación clínica es una metodología educativa que permite al alumnado practicar habilidades y situaciones complejas de manera segura y controlada.

En las salas de simulación de la UMU, los estudiantes del Grado en Odontología se enfrentan a situaciones clínicas realistas con simuladores de alta fidelidad y pacientes estandarizados. De esta forma, pueden aprender a reaccionar ante emergencias médicas y a comunicarse con personas que necesitan una atención especial ante discapacidad visual, auditiva o motora.

Según explica la profesora Pecci-Lloret, "la simulación clínica permite que adquieran confianza, autonomía y sensibilidad hacia los pacientes con necesidades especiales, algo fundamental para una atención de calidad y centrada en la persona".

Los resultados obtenidos demuestran que esta técnica mejora significativamente su capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, trabajar en equipo y tomar decisiones ante situaciones críticas. Además, repercute directamente en la seguridad y bienestar de los pacientes, especialmente de aquellos que requieren cuidados odontológicos adaptados a sus condiciones médicas o funcionales, han explicado.

"Este tipo de docencia acerca la Universidad a la realidad asistencial y contribuye a formar profesionales más preparados, empáticos y conscientes de la diversidad de sus futuros pacientes" concluye la profesora Guerrero Gironés. Con estos resultados, quieren "consolidar a la UMU como referente en innovación educativa en Ciencias de la Salud".