Investigados dos vecinos de Cieza (Murcia) por maltrato animal tras el hallazgo de siete gallos mutilados

Uno de los gallos con con signos evidentes de descrestado - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha procedido a la investigación de dos vecinos de Cieza (Murcia) tras localizar en un inmueble del municipio siete gallos de la especie combatiente español con signos evidentes de descrestado, según ha informado la Benemérita.

Los propietarios de los animales no pudieron acreditar que estas mutilaciones fueran realizadas por un profesional cualificado ni bajo las medidas sanitarias exigidas, por lo que se les han instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales.

La intervención, realizada por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se inició hace unas semanas tras recibir una alerta sobre la presencia de ejemplares en dudosas condiciones.

Durante la inspección, los agentes confirmaron que los animales presentaban las crestas cortadas sin que los responsables pudieran garantizar que el proceso se hubiera ejecutado con las mínimas medidas de salud e higiene.

Ante estos hechos, el Instituto Armado ha puesto a disposición judicial las diligencias por maltrato animal.