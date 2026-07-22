Investigan a un conductor de mercancías peligrosas por sextuplicar la tasa de alcohol - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga al conductor de un vehículo articulado que transportaba mercancías peligrosas después de ser sorprendido circulando de forma irregular por la autovía A-7 y arrojar una tasa de alcohol que superaba en más de seis veces el límite permitido para conductores profesionales, según ha informado la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, sobre las 15.40 horas, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Lorca detectó un camión que realizaba maniobras en zigzag, invadía carriles de circulación y el arcén mientras circulaba por la A-7.

Los agentes interceptaron el vehículo en el kilómetro 606 de la autovía, a la altura de Alhama de Murcia, y comprobaron que realizaba un transporte entre Sevilla y Murcia con una carga de 25.000 litros de sosa cáustica, considerada mercancía peligrosa conforme a la normativa sobre transporte por carretera.

Tras practicarle las pruebas de alcoholemia, el conductor arrojó resultados de 1,04 y 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el límite para conductores profesionales está fijado en 0,15 miligramos por litro.

Los especialistas del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Cartagena instruyeron diligencias contra el conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La Guardia Civil recuerda que este delito, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y cuatro años.