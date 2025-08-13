El IPC sube al 2% en la Región de Murcia en julio, ascenso menos pronunciado de todas las CCAA

Archivo - Un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2% en la Región de Murcia en julio en tasa interanual, tres décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio, los precios encadenan dos meses de subidas en esta comunidad. En términos mensuales, la inflación disminuyó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,4%.

Donde más subieron los precios en la Región respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,8% más que en julio de 2024 (+2,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% más (-0,2 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,8% más (+0,5 puntos), y otros bienes y servicios, un 3,3% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, donde cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,9% (+0,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente); transporte, un -0,8% (+0,7 puntos).

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron la Región de Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja (2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla-La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).

