Isabel Franco (Cs) confiesa estar "emocionada y nerviosa" y desea conseguir la "victoria electoral"

Publicado 26/05/2019 11:04:10 CET

MURCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Franco, ha confesado que está "emocionada y nerviosa", ya que se trata de la primera vez que se tiene que votar a sí misma. "Es algo totalmente nuevo y diferente", ha dicho Franco, quien espera conseguir una victoria electoral, que es lo que desea.

Y es que, ha dicho, esta jornada electoral "es la culminación al trabajo de tantos concejales en tantas corporaciones municipales, de los diputados regionales que llevan cuatro años sembrando para llegar al día de hoy".

"Es la culminación al trabajo que miles de personas han desarrollado en la Región para apoyarnos en la campaña y ayudarnos a hacer llegar el mensaje de Ciudadanos a todos", ha afirmado.

También ha asegurado que en la jornada de hoy "no está contemplado descansar, ya que el día está lleno de emociones, nervios y tensión que nos mantendrá activos".

Según Franco, Cs "sigue pensando que tiene posibilidad de ser la fuerza más votada en la Región, pero con humildad asumiremos el mandato de los votantes, que son los que van a decidir quién quiere que resulte vencedor de las elecciones".

"Estoy viviendo el día desde que comenzó, a las cinco de la mañana, con mucha expectación y espero que hoy sea un día de alegría, porque cada mirada de ilusión va alimentándome y a ver si lo podemos combinar con una victoria electoral, que es lo que deseo", ha dicho.

A modo anecdótico, Franco se ha retrasado unos minutos para ejercer su derecho al voto, en el colegio San Andrés, frente a la estación de autobuses, ya que el navegador de su vehículo "no me ha llevado directo al camino y también he tenido que ir a recoger a una compañera".

Ha tenido que hacer "algunos rodeos", ha afirmado, aunque ha dicho que le ha venido bien para comprobar que en Murcia "estaba todo dispuesto para desarrollarse la jornada electoral".

Llegado el momento de votar, se ha dirigido a la mesa donde votó en los comicios nacionales del pasado 28 de abril y "se había hecho una nueva distribución de zonas y mi mesa era diferente", por lo que "ha empezado el día un poco arrebatado pero esperamos que esa sea la anécdota de hoy".

El resto del día ha explicado que acompañará a los miembros de la candidatura a la Asamblea en sus votaciones y tratará de recorrer distintos colegios electorales para apoyar a los apoderados y ver en primera línea cómo se desarrolla la jornada electoral en la Región. "Estamos centrados en la jornada electoral", ha concluido.